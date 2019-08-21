HaberlerGaleriFenerbahçe'den çifte son dakika anlaşması! Kolarov geliyor derken... | Transfer haberleri
Fenerbahçe'den çifte son dakika anlaşması! Kolarov geliyor derken... | Transfer haberleri
Ve yeni sol bek ile stoperin imzası an meselesi... Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Zanka'yı kadrosuna katarak ilk stoper takviyesini yapan Sarı-Lacivertliler, Marcos Rojo'yu da bitiriyor... Diego Laxalt için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'ye ret yanıtı geldi. Kolarov transferini de bir türlü bitiremeyen Kanarya'nın yeni sol beki belli oluyor... İşte Laxalt'tan ret yanıtı alan Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı o iki isim...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
Güncelleme: 21.08.2019 11:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe transferde de gaza bastı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Zanka'yı kadrosuna katarak ilk stoper takviyesini yapan Sarı-Lacivertliler, Marcos Rojo'yu da bitiriyor.
Yönetim, Arjantinli yıldızın kiralanması konusunda çok önemli bir mesafe kat etti.
15 GÜNDÜR GÖRÜŞÜYORLAR
Yaklaşık 15 gündür Rojo ile temasta olan Fenerbahçe'nin yıllık 3.5 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Manchester United ile arada ufak pürüzler kaldığı belirlendi.
1 MİLYON EURO FARK VAR
Yönetim kiralama bedeli ödemek istemezken, İngiliz kulübünün 1 milyon Euro istediği ifade ediliyor. Ancak kısa sürede orta yol bulunmasına da kesin gözüyle bakılıyor.