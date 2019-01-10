Fenerbahçeden çifte bomba! Moses ve Kasami... - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'den çifte bomba! Moses ve Kasami...

Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertli ekipte Ersun yanal'ın talimatıyla orta saha ve kanat takviyesi için harekete geçti. Comolli görüşmeler için kolları sıvadı...
10 Ocak 2019 Perşembe, 00:16:10 Güncelleme: 07:55:57
Fenerbahçeden çifte bomba! Moses ve Kasami...

Fenerbahçe'den transferde çifte bomba... Kanatlara takviye yapacak olan sarı-lacivertli kulübün ilk olarak Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'i kiralamak için teklif yaptığı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeden çifte bomba! Moses ve Kasami...

İngiliz kulübünün yetkilileri gelen teklifi düşünmek için süre isterken, transferin olumlu ya da olumsuz birkaç gün içinde netleşeceği vurgulandı.

Fenerbahçeden çifte bomba! Moses ve Kasami...

Moses bu sezon Chelsea forması ile 6 maça çıkarken, gol ve asist gerçekleştiremedi.

Fenerbahçeden çifte bomba! Moses ve Kasami...

Kadroda fazla yer bulamayan 28 yaşındaki ismin kiralanmasına sıcak bakıldığı bildirildi.

Fenerbahçeden çifte bomba! Moses ve Kasami...

KASAMI İÇİN SIKI PAZARLIK

Orta sahaya kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, Sion'dan Pajtim Kasami için de girişimleri sürdürüyor.

Fenerbahçeden çifte bomba! Moses ve Kasami...

Makedon asıllı İsviçreli oyuncuyla prensipte anlaşan yönetimin, kulübünün istediği 4 milyon euro'luk bonservis bedeli düşürmeye çalıştığı bildirildi.

Fenerbahçeden çifte bomba! Moses ve Kasami...

Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa Kasami imzaya çağrılacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN