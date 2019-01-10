Fenerbahçeden çifte bomba! Moses ve Kasami... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den çifte bomba! Moses ve Kasami...
Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertli ekipte Ersun yanal'ın talimatıyla orta saha ve kanat takviyesi için harekete geçti. Comolli görüşmeler için kolları sıvadı...
10 Ocak 2019 Perşembe, 00:16:10
Güncelleme: 07:55:57
Fenerbahçe'den transferde çifte bomba... Kanatlara takviye yapacak olan sarı-lacivertli kulübün ilk olarak Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'i kiralamak için teklif yaptığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiliz kulübünün yetkilileri gelen teklifi düşünmek için süre isterken, transferin olumlu ya da olumsuz birkaç gün içinde netleşeceği vurgulandı.
Moses bu sezon Chelsea forması ile 6 maça çıkarken, gol ve asist gerçekleştiremedi.
Kadroda fazla yer bulamayan 28 yaşındaki ismin kiralanmasına sıcak bakıldığı bildirildi.
KASAMI İÇİN SIKI PAZARLIK
Orta sahaya kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, Sion'dan Pajtim Kasami için de girişimleri sürdürüyor.
Makedon asıllı İsviçreli oyuncuyla prensipte anlaşan yönetimin, kulübünün istediği 4 milyon euro'luk bonservis bedeli düşürmeye çalıştığı bildirildi.
Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa Kasami imzaya çağrılacak.