Fenerbahçeden çifte bomba! Kanarya böyle uçacak... - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den çifte bomba! Kanarya böyle uçacak...

Transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Fenerbahçe'de iki sıcak gelişme birden yaşandı. Sarı lacivertlilerin bitirmesi an meselesi iki transferiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

22 Ocak 2019 Salı, 22:29:55 Güncelleme: 07:51:22
Fenerbahçeden çifte bomba! Kanarya böyle uçacak...

Stoper transferini tamamlayan Fenerbahçe'nin öncelikli diğer hedefleri santrfor, sağ kanat ve orta saha transferleriydi...

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Fenerbahçeden çifte bomba! Kanarya böyle uçacak...

İşte Kanarya'nın bitirme aşamasına geldiği iki transfere dair yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçeden çifte bomba! Kanarya böyle uçacak...

VARAN 1
Bir süredir adı Fenerabahçe ile anılan golcü yıldızın mevcut takımına gelen yeni santrfor sonrası, Fenerbahçe'nin eli güçlendi...

Fenerbahçeden çifte bomba! Kanarya böyle uçacak...

O isim Togolu golcü Emmanuel Adebayor! Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'in yıldız forveti ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Fenerbahçeden çifte bomba! Kanarya böyle uçacak...

Dünkü gelişmeler sonrası 34 yaşındaki Togolu golcünün çubukluya bir adım daha yaklaştığı kaydedildi.

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