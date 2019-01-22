Fenerbahçeden çifte bomba! Kanarya böyle uçacak... - Fotomaç
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Fenerbahçe'den çifte bomba! Kanarya böyle uçacak...
Transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Fenerbahçe'de iki sıcak gelişme birden yaşandı. Sarı lacivertlilerin bitirmesi an meselesi iki transferiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
22 Ocak 2019 Salı, 22:29:55
Güncelleme: 07:51:22
Stoper transferini tamamlayan Fenerbahçe'nin öncelikli diğer hedefleri santrfor, sağ kanat ve orta saha transferleriydi...
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İşte Kanarya'nın bitirme aşamasına geldiği iki transfere dair yaşanan son gelişmeler...
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Bir süredir adı Fenerabahçe ile anılan golcü yıldızın mevcut takımına gelen yeni santrfor sonrası, Fenerbahçe'nin eli güçlendi...
O isim Togolu golcü Emmanuel Adebayor! Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'in yıldız forveti ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Dünkü gelişmeler sonrası 34 yaşındaki Togolu golcünün çubukluya bir adım daha yaklaştığı kaydedildi.