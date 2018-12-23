Fenerbahçeden Caner Erkin bombası! - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'den Caner Erkin bombası!

Ocak ayında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında uzun süre gündemden düşmeyecek bir transfer gerçekleşebilir. İşte detaylar...
23 Aralık 2018 Pazar, 12:22:51 Güncelleme: 12:30:13
Fenerbahçeden Caner Erkin bombası!

Ülkemizde ara transfer dönemi oldukça hareketli geçeceğe benziyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeden Caner Erkin bombası!

Başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere her takım yetersiz bölgelerini güçlendirip sezonun ikinci yarısına iddialı girmek istiyor.

Fenerbahçeden Caner Erkin bombası!

Ara transfer döneminde büyük kulüplerimiz arasında da futbolcu transferleri gerçekleşebilir.

Fenerbahçeden Caner Erkin bombası!

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçeden Caner Erkin bombası!

O iddiaya göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'tan eski oyuncusu Caner Erkin'i kadrosuna katmak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN