Fenerbahçeden Caner Erkin bombası! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Caner Erkin bombası!
Ocak ayında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında uzun süre gündemden düşmeyecek bir transfer gerçekleşebilir. İşte detaylar...
23 Aralık 2018 Pazar, 12:22:51
Güncelleme: 12:30:13
Ülkemizde ara transfer dönemi oldukça hareketli geçeceğe benziyor.
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Başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere her takım yetersiz bölgelerini güçlendirip sezonun ikinci yarısına iddialı girmek istiyor.
Ara transfer döneminde büyük kulüplerimiz arasında da futbolcu transferleri gerçekleşebilir.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.
O iddiaya göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'tan eski oyuncusu Caner Erkin'i kadrosuna katmak istiyor.