Fenerbahçe'den bir transfer daha! Rodrigues'ten sonra...

Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Kadroyu neredeyse yeni baştan kurmaya hazırlanan sarı lacivertli takım, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar, Yasir Subaşı ve Murat Sağlam'ın ardından bir transferi daha bitiriyor. Garry Rodrigues'le birlikte yıldız ismi de kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin bu transferde elini güçlendirecek ve taraftarlarını heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair o son dakika gelişmesi...