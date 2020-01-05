Fenerbahçe'den bir taşla iki kuş! Comolli menajeriyle el sıkıştı

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u 2-1 yenerek ilk devreyi 4. sırada kapatan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci yarıda lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını kapatarak 6 yıllık hasretini sona erdirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde gaza bastı. Takıma birden fazla takviye yaparak daha alternatifli ve güçlü bir kadro hesapları yapan Sarı Kanaryalar'da sportif direktör Damien Comolli, yıldız oyuncunun menajeri ile el sıkıştı. İşte detaylar...