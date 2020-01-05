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Fenerbahçe'den bir taşla iki kuş! Comolli menajeriyle el sıkıştı
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u 2-1 yenerek ilk devreyi 4. sırada kapatan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci yarıda lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını kapatarak 6 yıllık hasretini sona erdirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde gaza bastı. Takıma birden fazla takviye yaparak daha alternatifli ve güçlü bir kadro hesapları yapan Sarı Kanaryalar'da sportif direktör Damien Comolli, yıldız oyuncunun menajeri ile el sıkıştı. İşte detaylar...
5 Ocak 2020 Pazar 07:39
Güncelleme: 05.01.2020 07:39
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Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Sarı lacivertliler, şampiyon olmak için sağlam adımlar atıyor.
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İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 31 puanla 4. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, transferde talimatları verdi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Ersun Yanal, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.