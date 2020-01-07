HaberlerGaleriFenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle! Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle! Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü
Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar sol bek, stoper ve santrfor bölgeleri için yoğun bir uğraş veriyor. Vedat Muriç'in yanına mutlaka bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de transferi bizzat asbaşkan Semih Özsoy yürütüyor. Öyle ki Özsoy, yıldız ismin babasıyla görüşmeyi sağladı. Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi Beşiktaş'ı kızdıracak cinsten... İşte flaş transfer gelişmesinin detayları | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
7 Ocak 2020 Salı 07:34
Güncelleme: 07.01.2020 08:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Transferdeönceliği savunma bölgesine veren Fenerbahçe'de hücum hattının da güçlendirilmesi gündeme geldi... Buna göre düğmeye basan sarı-lacivertli kurmaylar bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımdaki eksik bölgeleri belirlemişti.
Hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar sol bek, stoper ve santrfor transferlerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor.
Buna göre hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe yönetimi ilk olarak stoper transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü SimonFalette transferini kiralık olarak bitirdi.