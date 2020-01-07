Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle! Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle! Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle! Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar sol bek, stoper ve santrfor bölgeleri için yoğun bir uğraş veriyor. Vedat Muriç'in yanına mutlaka bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de transferi bizzat asbaşkan Semih Özsoy yürütüyor. Öyle ki Özsoy, yıldız ismin babasıyla görüşmeyi sağladı. Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi Beşiktaş'ı kızdıracak cinsten... İşte flaş transfer gelişmesinin detayları | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
7 Ocak 2020 Salı 07:34 Güncelleme: 07.01.2020 08:19
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü

Transferde önceliği savunma bölgesine veren Fenerbahçe'de hücum hattının da güçlendirilmesi gündeme geldi... Buna göre düğmeye basan sarı-lacivertli kurmaylar bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü


Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımdaki eksik bölgeleri belirlemişti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü

Hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar sol bek, stoper ve santrfor transferlerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü

Buna göre hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe yönetimi ilk olarak stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü

Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Simon Falette transferini kiralık olarak bitirdi.

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