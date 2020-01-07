Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle! Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar sol bek, stoper ve santrfor bölgeleri için yoğun bir uğraş veriyor. Vedat Muriç'in yanına mutlaka bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de transferi bizzat asbaşkan Semih Özsoy yürütüyor. Öyle ki Özsoy, yıldız ismin babasıyla görüşmeyi sağladı. Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi Beşiktaş'ı kızdıracak cinsten... İşte flaş transfer gelişmesinin detayları | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

7 Ocak 2020 Salı 07:34 Güncelleme: 07.01.2020 08:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





