Fenerbahçe'den 2020 bombası! Transfer ve Galatasaray...
Süper Lig'in ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen Fenerbahçe, yönünü ocak ayı transferine çevirdi. Öncelikli olarak defansa takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bir yandan da hücumcu arayışında. İşte Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ve Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen o isim...
1 Ocak 2020 Çarşamba 09:07
Güncelleme: 01.01.2020 09:07
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Ligde ilk yarının tamamlanmasıyla takımlar transfere yöneldi. Ocak ayında takımların büyük sürprizlere imza atmaları bekleniyor. İlk devrede isteneni veremeyen takımlardan olan Fenerbahçe ilk takviyesini savunma hattına yapmayı planlıyor.
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Ancak sarı-lacivertli takım defansif transferle yetinmeyecek. Hücumcu arayışında da olan Fenerbahçe gözünü adı Galatasaray'la anılan yıldız futbolcuya dikti.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde eksiklerini gidermek ve ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için de adım attı.
Takvim'de yer alan habere göre Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet DriesMertens'e teklif yapıldı.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Napoli'li oyuncunun sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek. Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle bu hafta temasa geçti.