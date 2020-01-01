Süper Lig'in ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen Fenerbahçe, yönünü ocak ayı transferine çevirdi. Öncelikli olarak defansa takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bir yandan da hücumcu arayışında. İşte Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ve Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen o isim...