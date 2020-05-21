Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Transferde o detay
İSMAİL YÜKSEK ÖRNEĞİ
Ligin kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi, yayın gelirlerindeki belirsizlik, önümüzdeki sezonun seyircili mi seyircisiz mi olacağı konusundaki belirsizlik, Fenerium ve stat içi kiralamalarında yaşanabilecek gerileme, amatör şubelerden gelen mali yükler, futbol takımına ödenecek maaşlar ve yeni sezonun transfer bütçelerini masaya yatıran sarı lacivertliler, her şeyi Türk Lirası'na çevirerek çıkış yolu yaratmaya çabalıyor.