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Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Transferde o detay

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali zararı en aza indirmek isteyen Fenerbahçe'de çözüm bulundu. Sarı lacivertli yönetim, aldığı kararı, hem transferde hem de reklam gelirlerinde değerlendirecek. Son olarak İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Kanarya, bu transferde de aynı parola ile ilerlemişti. İşte o gelişme...

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:19 Güncelleme: 21.05.2020 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





