Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Transferde o detay - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Transferde o detay

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali zararı en aza indirmek isteyen Fenerbahçe'de çözüm bulundu. Sarı lacivertli yönetim, aldığı kararı, hem transferde hem de reklam gelirlerinde değerlendirecek. Son olarak İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Kanarya, bu transferde de aynı parola ile ilerlemişti. İşte o gelişme...
21 Mayıs 2020 Perşembe 11:19 Güncelleme: 21.05.2020 11:19
Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Transferde o detay

Fenerbahçe'de önceki yıllardan gelen ekonomik darboğaza koronavirüs sonrası artan döviz kurlarının neden olduğu mali yük de eklenince çıkışı tamamen TL'ye dönmekte bulan yönetim kimseyi üzmeden krizden çıkış formülü üretmek için titiz bir çalışma yürütüyor.

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Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Transferde o detay

İSMAİL YÜKSEK ÖRNEĞİ

Ligin kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi, yayın gelirlerindeki belirsizlik, önümüzdeki sezonun seyircili mi seyircisiz mi olacağı konusundaki belirsizlik, Fenerium ve stat içi kiralamalarında yaşanabilecek gerileme, amatör şubelerden gelen mali yükler, futbol takımına ödenecek maaşlar ve yeni sezonun transfer bütçelerini masaya yatıran sarı lacivertliler, her şeyi Türk Lirası'na çevirerek çıkış yolu yaratmaya çabalıyor.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Transferde o detay

Artık tüm iç transferlerini TL üzerinden yapacağı öğrenilen F.Bahçe bunun ilk sinyalini Gölcükspor'dan alınan İsmail Yüksek transferinde gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Transferde o detay

TRANSFERDE DE ÖNCELİK TL

Hürriyet'in haberine göre gelecek vadeden İsmail'i 500 bin liraya alan transfer komitesi, benzer uygulamayı tüm yerli transferlere yansıtacak.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Transferde o detay

Yabancı transferlerde de Türk lirası üzerinden düşünüp Euro üzerinden anlaşma yapılacak. Ayrıca F.Bahçe'de oynayarak vitrine çıkmak isteyen futbolculara yönelinecek. Takımda sözleşmesi devam eden yerli oyuncuların da ücretlerini Euro'dan TL'ye döndürmek için çalışmalar yapılacak.

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