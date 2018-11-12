Fenerbahçede Valbuena farkı - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de Valbuena farkı

    Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, gösterdiği performansla takımının son maçlarda aldığı iyi sonuçlarda başrol oynadı.

    12 Kasım 2018 Pazartesi, 11:39:23
    Fenerbahçede Valbuena farkı

    Geçen sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan 34 yaşındaki Valbuena, Fenerbahçe'nin 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiği son 3 maçta, özellikle hücumda gösterdiği performansla dikkati çekti.

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    Fenerbahçede Valbuena farkı

    Valbuena, Fenerbahçe'nin ligde Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Anderlecht ile yaptığı maçlarda attığı 6 golün 5'ine, 2 kez fileleri havalandırıp 3 kez de gol pası vererek doğrudan katkı yaptı.

    Fenerbahçede Valbuena farkı

    Galatasaray ve Anderlecht filelerini birer kez havalandıran Fransız futbolcu, gol paslarıyla da ön plana çıktı. Bu 3 karşılaşmada da Valbuena, takım arkadaşlarına birer gol pası verdi.

    Fenerbahçede Valbuena farkı

    KOEMAN'LA 11'E DÖNDÜ

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu döneminde kadroda düşünülmeyen Valbuena, Erwin Koeman'ın birinci adam pozisyonuna gelmesiyle yükselişe geçti.

    Fenerbahçede Valbuena farkı

    Valbuena, Cocu'nun başında Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı 15 resmi maçta sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Fransız futbolcu, bu 15 karşılaşmanın 4'ünde sonradan oyuna girerken, 8 mücadelede ise forma şansı bulamadı.

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