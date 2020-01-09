Fenerbahçe'de Comolli'nin transferleri tartışma yarattı! Kim bu Rogon? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Comolli'nin transferleri tartışma yarattı! Kim bu Rogon?

Fenerbahçe'de Comolli'nin transferleri tartışma yarattı! Kim bu Rogon?

Süper Lig'de ilk yarıyı arzu ettiği noktada tamamlayamayan Fenerbahçe, ara transferde kadroya takviye çalışmalarına başlamıştı. Sarı-lacivertli takım bu doğrultuda ilk transferini de Gineli defans oyuncusu Simon Falette'i alarak yaptı. Ancak bu imza, hem taraftar nezdinde hem de başka bir yönden tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

9 Ocak 2020 Perşembe 09:01 Güncelleme: 09.01.2020 09:01
Fenerbahçe'de transfer tartışması! Comolli...

Süper Lig'de ilk yarıda özellikle deplasmanlarda gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda zirve yarışından kopmamak için kadrosuna takviyelere hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de transfer tartışması! Comolli...

Ara transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli ekip, sportif direktör Damien Comolli'nin belirlediği oyuncular üzerinden temaslarını sürdürürken, takımda ilk imza da geldi.

Fenerbahçe'de transfer tartışması! Comolli...

Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği stoper Simon Falette'e imayı attırdı ancak bu transfer hem taraftarlar nezdinde hem de başka bir açıdan tartışmalara sebep oldu. İşte nedeni...

Fenerbahçe'de transfer tartışması! Comolli...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarla taraftarı umutlandırmıştı. Fransız futbol adamı, 2018 yılında yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncuyu takip ettik. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de transfer tartışması! Comolli...

FALETTE DE ROGON'DAN

Takvim'de yer alan habere göre Damien Comolli'nin, transferleri Rogon Menajerlik Şirketi'nden gerçekleştirmesi kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin dün İstanbul'a getirttiği Simon Falette de Rogon'dan geldi.

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