Fenerbahçe'de Comolli'nin transferleri tartışma yarattı! Kim bu Rogon?

Süper Lig'de ilk yarıyı arzu ettiği noktada tamamlayamayan Fenerbahçe, ara transferde kadroya takviye çalışmalarına başlamıştı. Sarı-lacivertli takım bu doğrultuda ilk transferini de Gineli defans oyuncusu Simon Falette'i alarak yaptı. Ancak bu imza, hem taraftar nezdinde hem de başka bir yönden tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...