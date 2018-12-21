Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA ile yapılan ve 2019-2020 sezonu sonunda tamamlanacak finansal fair play kriterleri kapsamındaki 4 yıllık yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerini belirterek, devre arasında futbolcu transferinin önünü açtı.