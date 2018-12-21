Fenerbahçede transfer çıkmazı! Kritik karar veriliyor... - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Fenerbahçe'de transfer çıkmazı! Kritik karar veriliyor...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, belki de kulübün kaderini değiştirecek kritik bir karar vermek zorunda.
21 Aralık 2018 Cuma, 13:10:13 Güncelleme: 13:17:32
Fenerbahçede transfer çıkmazı! Kritik karar veriliyor...

Fenerbahçe, UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyma ile futbolcu transfer etme arasında seçim yapacağı bir sürece giriyor.

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Fenerbahçede transfer çıkmazı! Kritik karar veriliyor...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA ile yapılan ve 2019-2020 sezonu sonunda tamamlanacak finansal fair play kriterleri kapsamındaki 4 yıllık yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerini belirterek, devre arasında futbolcu transferinin önünü açtı.

Fenerbahçede transfer çıkmazı! Kritik karar veriliyor...

UEFA, finansal fair play kurallarına uymayan kulüplere para cezası, Avrupa'da kadro kısıtlaması, transfer yasağı, denk bütçe şartı ve Avrupa kupalarından men cezası veriyor.

Fenerbahçede transfer çıkmazı! Kritik karar veriliyor...

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, 20 Mayıs 2016'da Fenerbahçe ile yapılan anlaşma kapsamında finansal fair play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle kulübe, kadro kısıtlaması ve para cezası vermiş, bütçe açığını azaltması gerektiğini açıklamıştı.

Fenerbahçede transfer çıkmazı! Kritik karar veriliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA ile finansal fair play kapsamında yaptığı 4 yıllık yapılandırma anlaşması 2019-2020 sezonunda bitiyor.

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