Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri 

Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri 

Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelecek karara göre hareket edeceği ve transferleri buna göre açıklayacağı biliniyordu. Bu doğrultuda planlarını devreye sokan sarı lacivertliler, transfer şoku yaşadı. Aleksandar Kolarov'u İstanbul'a getiren ve transferi bitirme noktasına gelen Kanarya'ya kötü haber... İşte detaylar:

23 Haziran 2019 Pazar 09:55 Güncelleme: 23.06.2019 09:57
Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

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Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri

Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor...

Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapma peşinde...

Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri

Aleksandar Kolarov'u renklerine katmak isteyen Kanarya'ya kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri

Transferi bitirme noktasına getiren sarı lacivertliler, adeta şoku yaşadı.

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