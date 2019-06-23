Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri 

Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelecek karara göre hareket edeceği ve transferleri buna göre açıklayacağı biliniyordu. Bu doğrultuda planlarını devreye sokan sarı lacivertliler, transfer şoku yaşadı. Aleksandar Kolarov'u İstanbul'a getiren ve transferi bitirme noktasına gelen Kanarya'ya kötü haber... İşte detaylar: