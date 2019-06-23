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Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri
Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelecek karara göre hareket edeceği ve transferleri buna göre açıklayacağı biliniyordu. Bu doğrultuda planlarını devreye sokan sarı lacivertliler, transfer şoku yaşadı. Aleksandar Kolarov'u İstanbul'a getiren ve transferi bitirme noktasına gelen Kanarya'ya kötü haber... İşte detaylar:
23 Haziran 2019 Pazar 09:55
Güncelleme: 23.06.2019 09:57
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.
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Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor...
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapma peşinde...
Aleksandar Kolarov'u renklerine katmak isteyen Kanarya'ya kötü bir haber geldi.
Transferi bitirme noktasına getiren sarı lacivertliler, adeta şoku yaşadı.