Fenerbahçe'de tarihi Merih Demiral pişmanlığı! - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de tarihi Merih Demiral pişmanlığı!

Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla Serie A ekiplerinden Sossuolo'nun yolunu tutan Merih Demiral gündem olmaya devam ediyor. Milli yıldızın Juventus'a 15 milyon Euro karşılığında transfer olması an meselesi. 2016 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe'den ayrılan genç yıldız, sarı lacivertli takımda büyük bir pişmanlığı ortaya çıkardı. İşte detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 14:34 Güncelleme: 07.06.2019 14:34
Fenerbahçe'de tarihi Merih Demiral pişmanlığı!

Türk futbolunun son dönemde yetişen en önemli yeteneklerinden biri olan Merih Demiral, İtalyan devi Juventus'un formasını giymek için artık gün sayıyor.

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Fenerbahçe'de tarihi Merih Demiral pişmanlığı!

Aytemiz Alanyaspor'dan İtalya Serie A ekiplerinden Sossuolo'ya transfer olan Merih, gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'de tarihi Merih Demiral pişmanlığı!

Geçtiğimiz günlerde İtalyan devi Juventus'un Merih Demiral'i 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de tarihi Merih Demiral pişmanlığı!

Bu transfer Fenerbahçe camiası için üzerinde durulması gereken çok önemli bir konuyu da ortaya çıkarıyor.

Fenerbahçe'de tarihi Merih Demiral pişmanlığı!

Sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişen Merih için Juve'nin 15 milyon euro teklif vermesi sonrası ilginç bir tablo gözler önüne serildi.

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