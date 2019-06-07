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Fenerbahçe'de tarihi Merih Demiral pişmanlığı!
Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla Serie A ekiplerinden Sossuolo'nun yolunu tutan Merih Demiral gündem olmaya devam ediyor. Milli yıldızın Juventus'a 15 milyon Euro karşılığında transfer olması an meselesi. 2016 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe'den ayrılan genç yıldız, sarı lacivertli takımda büyük bir pişmanlığı ortaya çıkardı. İşte detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 14:34 Güncelleme: 07.06.2019 14:34
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Sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişen Merih için Juve'nin 15 milyon euro teklif vermesi sonrası ilginç bir tablo gözler önüne serildi.
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