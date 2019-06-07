Ozan Tufan'a İtalya'dan talip var! Teklif 20 milyon lira - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Ozan Tufan'a İtalya'dan talip var! Teklif 20 milyon lira

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Ozan Tufan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda isteneni veremeyen ve kadro dışı bırakılan daha sonra ise Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükseldi. Genç futbolcunun bu başarısı Avrupa'daki takımların da dikkatini çekti. İşte Ozan'a talip olan takım...
7 Haziran 2019 Cuma 10:16 Güncelleme: 07.06.2019 10:16
Ozan Tufan'a İtalya'dan talip var! Teklif 20 milyon lira

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Ozan Tufan'a İtalya'dan talip var! Teklif 20 milyon lira

Soldado, Valbuena ve Roman Neustadter'in takımdan ayrılmasının ardından Alper Potuk'a da sürpriz bir talip çıktı.

Ozan Tufan'a İtalya'dan talip var! Teklif 20 milyon lira

Sivasspor'la anlaşan Rıza Çalımbay, Alper'i takımda görmek istediğini söyledi.

FENERBAHÇE'DE ALPER POTUK PİYANGOSU! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Ozan Tufan'a İtalya'dan talip var! Teklif 20 milyon lira

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan oyunculardan biri de kuşkusuz Ozan Tufan.

Ozan Tufan'a İtalya'dan talip var! Teklif 20 milyon lira

Devre arası transfer döneminde Alanyaspor'a kiralanan genç futbolcu adeta yeniden doğdu.

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