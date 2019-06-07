Ozan Tufan'a İtalya'dan talip var! Teklif 20 milyon lira

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Ozan Tufan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda isteneni veremeyen ve kadro dışı bırakılan daha sonra ise Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükseldi. Genç futbolcunun bu başarısı Avrupa'daki takımların da dikkatini çekti. İşte Ozan'a talip olan takım...

7 Haziran 2019 Cuma 10:16 Güncelleme: 07.06.2019 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





