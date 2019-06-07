Gece yarısı bombası... Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Gece yarısı bombası... Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Son dakika Fenerbahçe haberleri

Gece yarısı bombası... Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe yılın ilk transfer bombasını patlattı. Sarı lacivertliler, uzun süredir transfer etmek istediği dünyaca ünlü yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa'da mutlu sona ulaştı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncu imza için Türkiye'ye geliyor. İşte transfer ve sözleşme ayrıntıları:

7 Haziran 2019 Cuma 08:27 Güncelleme: 07.06.2019 08:30
Gece yarısı bombası... Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacivertliler, geçmişte de bir çok kez gündeme gelen Hatem Ben Arfa'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

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Gece yarısı bombası... Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son olarak Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 3 senelik sözleşme teklifine olumlu yanıt verdi.

Gece yarısı bombası... Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Son dakika Fenerbahçe haberleri

Bonservisi elinde olan Tunus asıllı Fransız yıldızın, sarı-lacivertli kulübe yıllık yaklaşık maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.

Gece yarısı bombası... Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Son dakika Fenerbahçe haberleri

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli formayı giyecek Hatem Ben Arfa, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Gece yarısı bombası... Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Son dakika Fenerbahçe haberleri

Kariyerinde pek çok takımda görev yapan Ben Arfa, Olympic Lyon alt yapısından yetişti.

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