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Gece yarısı bombası... Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe yılın ilk transfer bombasını patlattı. Sarı lacivertliler, uzun süredir transfer etmek istediği dünyaca ünlü yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa'da mutlu sona ulaştı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncu imza için Türkiye'ye geliyor. İşte transfer ve sözleşme ayrıntıları:
7 Haziran 2019 Cuma 08:27
Güncelleme: 07.06.2019 08:30
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Sarı-lacivertliler, geçmişte de bir çok kez gündeme gelen Hatem Ben Arfa'nın transferinde mutlu sona ulaştı.
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Son olarak Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 3 senelik sözleşme teklifine olumlu yanıt verdi.
Bonservisi elinde olan Tunus asıllı Fransız yıldızın, sarı-lacivertli kulübe yıllık yaklaşık maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.
DEV KULÜPLERDE OYNADI
Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli formayı giyecek Hatem Ben Arfa, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
Kariyerinde pek çok takımda görev yapan Ben Arfa, Olympic Lyon alt yapısından yetişti.