Fenerbahçe'de sürpriz formül! Galatasaray modeli... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de sürpriz formül! Galatasaray modeli...

Sezonu eski futbolcusu Mehmet Aurelio idaresinde tamamlamayı planlayan Fenerbahçe, yeni sezona da iddialı bir şekilde girmek için dikkat çeken bir formülü devreye sokuyor. İşte Galatasaray detayı ve o model...

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:24 Güncelleme: 28.05.2020 08:39
Fenerbahçe'de sürpriz formül! Galatasaray modeli...

2014 yılından bu yana şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe yeni sezonda hedefe ulaşmaya kararlı.

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Fenerbahçe'de sürpriz formül! Galatasaray modeli...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-laciverti yönetim aynı ezeli rakibi Galatasaray gibi takımı efsane isimlere emanet edecek. Yeni futbol organizasyonunun başında Emre Belözoğlu yer alacak.

Fenerbahçe'de sürpriz formül! Galatasaray modeli...

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile oluşturduğu başarılı sistemi örnek alacak olan Fenerbahçe'de takımın başına büyük ihtimalle Erol Bulut geçecek.

Fenerbahçe'de sürpriz formül! Galatasaray modeli...

Yeni ekipte Hasan Şaş'ın ateşleyici rolünü Tuncay Şanlı alacak. Aurelio, Ümit Davala gibi takım içinde 'dengeleyici' görevini üstlenecek.

Fenerbahçe'de sürpriz formül! Galatasaray modeli...

Kaleyi uzun yıllar koruduktan sonra antrenör olan Volkan Demirel de Fenerbahçe'nin Taffarel'i olacak.

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