Fenerbahçede Skrtel harekatı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Skrtel harekatı!
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Skrtel'e imza attırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 09:58:53
Güncelleme: 10:22:28
Yıllık 4 milyon Euro kazanan Slovak yıldıza yaptığı yeni teklifte ücreti 2 milyona düşüren sarı-lacivertliler, "Sezon sonu görüşelim" yanıtı almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
G.Rangers'ın da listesinde olan 34 yaşındaki stopere 2 yıllık daha imza attırmayı planlayan yönetim, tüm şartları zorluyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu oyuncunun kalmasını istediği belirtiliyor.
Slovak yıldızın menajeri Skrtel'in ayrılığı konusunda geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuş ve Barcelona'dan teklif aldıklarını doğrulamıştı.
"Barcelona ile görüşme yaptık. Skrtel, Barcelona'yı 4 gözle bekliyor. Kendisinin kariyerine farklı bir şekilde devam etme kararı var. Doğru bir kulüp bulursak gidecek."