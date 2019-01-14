Fenerbahçede Skrtel harekatı! - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Skrtel harekatı!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Skrtel'e imza attırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 09:58:53 Güncelleme: 10:22:28
Fenerbahçede Skrtel harekatı!

Yıllık 4 milyon Euro kazanan Slovak yıldıza yaptığı yeni teklifte ücreti 2 milyona düşüren sarı-lacivertliler, "Sezon sonu görüşelim" yanıtı almıştı.

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Fenerbahçede Skrtel harekatı!

G.Rangers'ın da listesinde olan 34 yaşındaki stopere 2 yıllık daha imza attırmayı planlayan yönetim, tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçede Skrtel harekatı!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu oyuncunun kalmasını istediği belirtiliyor.

Fenerbahçede Skrtel harekatı!

Slovak yıldızın menajeri Skrtel'in ayrılığı konusunda geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuş ve Barcelona'dan teklif aldıklarını doğrulamıştı.

Fenerbahçede Skrtel harekatı!

"Barcelona ile görüşme yaptık. Skrtel, Barcelona'yı 4 gözle bekliyor. Kendisinin kariyerine farklı bir şekilde devam etme kararı var. Doğru bir kulüp bulursak gidecek."

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