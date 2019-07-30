HaberlerGaleriFenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri
Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertliler, Eljif Elmas'tan 16 milyon Euro kazanmış ve gelen parayla planını yapmıştu. Başkanın da duyurduğu üzere Kanarya, önümüzdeki günlerde 3 transfer daha açıklayacak. Listesinde yer alan bazı isimlerden maliyet dolayısıyla vazgeçmek zorunda kalan Fenerbahçe, rotayı başka isimlere çevirdi. İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi ve adı daha önce gündeme gelmeyen o isim:
30 Temmuz 2019 Salı 13:38
Güncelleme: 30.07.2019 13:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eljif Elmas'ı 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye gönderen Kanarya, bu parayla 3 transfer daha yapacak.
Ali Koç'un da resmen duyurduğu 3 transfer açıklamasında, bu isimlerin kimler olduğu merak ediliyordu.
Sık sık adı geçen isimlerin birçoğu ile maliyet nedeniyle görüşmeleri sonlandırmak zorunda kalan sarı lacivertlilerde yeni bir isim gündemde.
Şampiyonluk parolası ile çalışmalarını sürdüren ve yeni sezonda mutlak kupaya uzanmak isteyen Kanarya, Ersun Yanal'ın raporu ve Comolli'nin temasları ile yeni Fenerbahçe'yi inşa ediyor.