Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri

Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertliler, Eljif Elmas'tan 16 milyon Euro kazanmış ve gelen parayla planını yapmıştu. Başkanın da duyurduğu üzere Kanarya, önümüzdeki günlerde 3 transfer daha açıklayacak. Listesinde yer alan bazı isimlerden maliyet dolayısıyla vazgeçmek zorunda kalan Fenerbahçe, rotayı başka isimlere çevirdi. İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi ve adı daha önce gündeme gelmeyen o isim:

30 Temmuz 2019 Salı 13:38 Güncelleme: 30.07.2019 13:42
Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri

Eljif Elmas'ı 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye gönderen Kanarya, bu parayla 3 transfer daha yapacak.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri

Ali Koç'un da resmen duyurduğu 3 transfer açıklamasında, bu isimlerin kimler olduğu merak ediliyordu.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri

Sık sık adı geçen isimlerin birçoğu ile maliyet nedeniyle görüşmeleri sonlandırmak zorunda kalan sarı lacivertlilerde yeni bir isim gündemde.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri

Şampiyonluk parolası ile çalışmalarını sürdüren ve yeni sezonda mutlak kupaya uzanmak isteyen Kanarya, Ersun Yanal'ın raporu ve Comolli'nin temasları ile yeni Fenerbahçe'yi inşa ediyor.

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