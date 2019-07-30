Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri

Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertliler, Eljif Elmas'tan 16 milyon Euro kazanmış ve gelen parayla planını yapmıştu. Başkanın da duyurduğu üzere Kanarya, önümüzdeki günlerde 3 transfer daha açıklayacak. Listesinde yer alan bazı isimlerden maliyet dolayısıyla vazgeçmek zorunda kalan Fenerbahçe, rotayı başka isimlere çevirdi. İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi ve adı daha önce gündeme gelmeyen o isim: