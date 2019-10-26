Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu 65. dakikada sakatlık geçirdi. İşte o anlar ve maçtan diğer görüntüler...
26 Ekim 2019 Cumartesi 21:38
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.
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Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan üstlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda kazanılan Denizlspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam Tolga Ciğerci'nin yerine sakatlığını atlatan VictorMoses'i11'de sahaya sürdü. Kaleyi Altay'a teslim eden Ersun Yanal, savunma dörtlüsünü Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu.
Orta sahada Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ı görevlendiren Yanal, kanatlarda ise sakatlığını atlatan Moses ve Rodrigues'i sahaya sürdü.