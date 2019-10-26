Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu 65. dakikada sakatlık geçirdi. İşte o anlar ve maçtan diğer görüntüler...