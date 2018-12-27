Fenerbahçede Ozan Tufan şoku!

O maça çıktığında 22 yaşında olan Ozan, geride kalan bir yılda sadece iki tane U21 karşılaşmasında forma giyebildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; 23 yaşında olan ve şimdiye dek 40 kez A milli olan Ozan artık Avrupa'dan da teklif alamıyor.