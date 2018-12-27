Fenerbahçede Ozan Tufan şoku!

Büyük umutlarla 7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer edilen Ozan Tufan hem sarı lacivertli kulübün beklentilerini boşa çıkarttı hem de kariyerinde sıfırı gördü.
27 Aralık 2018 Perşembe, 09:41:07
Güncelleme: 09:50:28
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Sarı lacivertlilerin 13 Ocak 2017'de Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la oynadığı maç, Ozan Tufan'ın son resmi karşılaşması oldu.
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O maça çıktığında 22 yaşında olan Ozan, geride kalan bir yılda sadece iki tane U21 karşılaşmasında forma giyebildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; 23 yaşında olan ve şimdiye dek 40 kez A milli olan Ozan artık Avrupa'dan da teklif alamıyor.
Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan 7 milyon Euro'ya transfer olan, bir ara 15 milyon Euro bonservis bedeli biçilen genç futbolcunun değeri neredeyse sıfıra indi.
'ARTIK AKILLANDIM' DİYOR Ozan Tufan sezon başında Sivasspor'dan gelen teklife çok düşük bir ücret teklif edildiği için ret yanıtı verirken bu sezon devre arasındaki tek talibi Aytemiz Alanyaspor oldu.
Fenerbahçe'de geçen sezon ve bu yıl olmak üzere 2 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşmelerinde "Artık akıllandım" dese de sarı lacivertli kulüpteki geleceği henüz belirsiz.