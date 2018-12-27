Fenerbahçede Ozan Tufan şoku! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku!

Büyük umutlarla 7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer edilen Ozan Tufan hem sarı lacivertli kulübün beklentilerini boşa çıkarttı hem de kariyerinde sıfırı gördü.

27 Aralık 2018 Perşembe, 09:41:07 Güncelleme: 09:50:28
Fenerbahçede Ozan Tufan şoku!

Sarı lacivertlilerin 13 Ocak 2017'de Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la oynadığı maç, Ozan Tufan'ın son resmi karşılaşması oldu.

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Fenerbahçede Ozan Tufan şoku!

O maça çıktığında 22 yaşında olan Ozan, geride kalan bir yılda sadece iki tane U21 karşılaşmasında forma giyebildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; 23 yaşında olan ve şimdiye dek 40 kez A milli olan Ozan artık Avrupa'dan da teklif alamıyor.

Fenerbahçede Ozan Tufan şoku!

Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan 7 milyon Euro'ya transfer olan, bir ara 15 milyon Euro bonservis bedeli biçilen genç futbolcunun değeri neredeyse sıfıra indi.

Fenerbahçede Ozan Tufan şoku!

'ARTIK AKILLANDIM' DİYOR
Ozan Tufan sezon başında Sivasspor'dan gelen teklife çok düşük bir ücret teklif edildiği için ret yanıtı verirken bu sezon devre arasındaki tek talibi Aytemiz Alanyaspor oldu.

Fenerbahçede Ozan Tufan şoku!

Fenerbahçe'de geçen sezon ve bu yıl olmak üzere 2 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşmelerinde "Artık akıllandım" dese de sarı lacivertli kulüpteki geleceği henüz belirsiz.

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