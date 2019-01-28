Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de orta sahaya iki yeni aday!
Orta sahaya takviye yapacak olan Kanarya'nın iki yıldızı daha listesine aldığı iddia edildi.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 02:19:10
Güncelleme: 07:47:11
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için iki yeni iddia geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takımın orta sahaya yapmayı planladığı takviye için yıldız isimleri listesine aldığı ifade edildi.
Alman basını, Kagawa için henüz resmi kanaldan Dortmund'a hiçbir teklif gelmediğini yazdı.
Dortmund'un Japon maestronun elde kalmasından endişe ettiğini duyurdu.
Eski Beşiktaşlı Fernandes'in ise tecrübesiyle Fenerbahçe'nin orta sahasını toparlayabileceği vurgulandı.