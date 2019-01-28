Fenerbahçe'de orta sahaya iki yeni aday!

Orta sahaya takviye yapacak olan Kanarya'nın iki yıldızı daha listesine aldığı iddia edildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi, 02:19:10 Güncelleme: 07:47:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





