Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday! - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de orta sahaya iki yeni aday!

Orta sahaya takviye yapacak olan Kanarya'nın iki yıldızı daha listesine aldığı iddia edildi.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 02:19:10 Güncelleme: 07:47:11
Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için iki yeni iddia geldi.

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Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Sarı-lacivertli takımın orta sahaya yapmayı planladığı takviye için yıldız isimleri listesine aldığı ifade edildi.

Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Alman basını, Kagawa için henüz resmi kanaldan Dortmund'a hiçbir teklif gelmediğini yazdı.

Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Dortmund'un Japon maestronun elde kalmasından endişe ettiğini duyurdu.

Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Eski Beşiktaşlı Fernandes'in ise tecrübesiyle Fenerbahçe'nin orta sahasını toparlayabileceği vurgulandı.

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