Fenerbahçede Nuri Şahin bombası! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası!
24 Ağustos 2018 Cuma, 14:18:00
Güncelleme: 14:20:10
Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası!
Borussia Dortmund'da istediği dakikaları alamayan Nuri Şahin, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası!
Transfer sezonunun kapanmasına bir haftadan az süre kala hareketli günler geçiren Fenerbahçe'ye, Almanya'dan menajerler aracılığı ile haber gönderildi.
Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası!
Orta sahada Giuliano ve Josef de Souza'nın takımdan gönderilmesiyle, hem hücum hem de savunmada ortaya akıl ve performans koyabilecek bir orta saha arayan Fenerbahçe'ye menajerler Nuri Şahin'i önerdi.
Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası!
Bein Sports'ta yer alan habere göre Dortmund, orta saha mevkiinde fazla sayıda oyuncusu olduğu için Nuri'yi elden çıkarmayı düşünüyor.
Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası!
29 yaşındaki futbolcuya ''Dilersen takımdan ayrılabilirsin'' mesajı verildikten sonra oyuncunun menajerleri Fenerbahçe ile iletişime geçti.