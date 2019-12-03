Fenerbahçe'de Muriç muazzam oynadı sosyal medya yıkıldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç ve Zajc'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek tur kapısını ardına kadar araladı. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç gösterdiği performansla parmak ısırttı.

3 Aralık 2019 Salı 23:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





