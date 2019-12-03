Fenerbahçe'de Muriç muazzam oynadı sosyal medya yıkıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Muriç muazzam oynadı sosyal medya yıkıldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç ve Zajc'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek tur kapısını ardına kadar araladı. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç gösterdiği performansla parmak ısırttı.
3 Aralık 2019 Salı 23:31
Fenerbahçe'de Muriç muazzam oynadı sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

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Fenerbahçe'de Muriç muazzam oynadı sosyal medya yıkıldı!

Sarı-lacivertlilerde sakatlıktan yeni çıkan Vedat Muriç mücadeleye ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'de Muriç muazzam oynadı sosyal medya yıkıldı!

Kosovalı golcü, performansıyla öne çıkan isimlerden biri olurken attığı golle iyi performansını taçlandırdı.

Fenerbahçe'de Muriç muazzam oynadı sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe taraftarı da Vedat Muriç'in bu performansına sosyal medyadan övgüler yağdırdı.

İşte o yorumlar...

Fenerbahçe'de Muriç muazzam oynadı sosyal medya yıkıldı!
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