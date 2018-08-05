Fenerbahçede Martins Indi için kritik gün! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Martins Indi için kritik gün!
Stoke City, Phillip Cocu'nun ısrarla istediği Martins Indi'nin bölgesine takviye yaptı. Hollandalı stoper için bugün önemli bir gelişme yaşanabilir.
5 Ağustos 2018 Pazar, 01:27:39
Güncelleme: 01:31:22
Fenerbahçe'de Martins Indi için kritik gün!
Savunmaya tecrübeli bir futbolcu monte etmeyi hedefleyen Damien Comolli ve ekibinin hedefinde Stoke City futbolcusu Bruno Martins Indi var.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Martins Indi için kritik gün!
Sarı-Lacivertliler'in bu hedefe ulaşmaları için önlerindeki önemli bir engel kalkmış olabilir.
Fenerbahçe'de Martins Indi için kritik gün!
STOKE STOPER ALDI
Everton'dan Ashley Williams'ı kiralık olarak kadrosuna katan Stoke'un Indi'yi elden çıkarma ihtimali kuvvetlendi.
Fenerbahçe'de Martins Indi için kritik gün!
6 Ağustos tarihine kadar UEFA'ya verilen listede 2 değişiklik yapma hakkına sahip olan Fenerbahçe'de bugün Martins Indi için önemli bir gelişme yaşanmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe'de Martins Indi için kritik gün!
Fenerbahçe Indi'yi satın alma opsiyonruyla birlikte kiralamak istdediği belirtiliyordu.