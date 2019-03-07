Fenerbahçe'de kalemi kırılan isimler belli oldu!
Fenerbahçe'de basit gol yeme sorununa bir türlü çare bulunamıyor. Rize karşısında sinirinden yedek kulübesini tekmeleyen teknik direktör Ersun Yanal, şu ana kadar ne denediyse bu derde derman olamadı. Bu sezon, 24 lig maçında 34 gol yiyen sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde çıktıkları 9 karşılaşmada da 12 gole engel olamadı.
DEVAMI GELECEK
Fenerbahçe'nin yenilerinden Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla çıktığı ikinci maçında ağları havalandırırken, "Gollerimin devamı gelecek" iddiasında bulundu. Fenerbahçe'de 2 maçta 1 gol kaydeden Serdar Aziz, Galatasaray'da 51 maçta 5, Bursaspor'da ise 172 karşılaşmada 11 gol atmıştı.
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KALEDE PANİK
Affedildikten sonra teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla 1 numarayı teslim ettiği Volkan Demirel yediği goller sebebiyle tepki çekiyor. Bu sezon 14 maçta 17 defa topu ağlardan çıkaran 37 yaşındaki kaleci sadece Göztepe karşılaşmasında kalesini gole kapatabildi. Volkan gönderilecekler listesine 7. isim olarak eklenebilir...