Fenerbahçe'de kalemi kırılan isimler belli oldu! - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de kalemi kırılan isimler belli oldu!

Fenerbahçe'de basit gol yeme sorununa bir türlü çare bulunamıyor. Rize karşısında sinirinden yedek kulübesini tekmeleyen teknik direktör Ersun Yanal, şu ana kadar ne denediyse bu derde derman olamadı. Bu sezon, 24 lig maçında 34 gol yiyen sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde çıktıkları 9 karşılaşmada da 12 gole engel olamadı.

7 Mart 2019 Perşembe 11:55 Güncelleme: 07.03.2019 12:00
Fenerbahçe'de kalemi kırılan isimler belli oldu!

Savunmanın deyimi yerindeyse tel tel döküldüğü ve neredeyse kaleye gelen iki toptan birinin golle sonuçlanması sebebiyle Yanal, yönetime "Bu isimlerle olmaz" diyerek 6 futbolcunun kalemini kırdı.

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Fenerbahçe'de kalemi kırılan isimler belli oldu!

Sarı lacivertlerde takım sil baştan... Dev bir neşterin vurulacağı Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerden 5'i resmen belli oldu. İşte teknik direktör Yanal'ın bizzat yönetime sunduğu raporda adı geçen 5 futbolcu ve kararın nedenlerine dair detaylar...

Fenerbahçe'de kalemi kırılan isimler belli oldu!

DEVAMI GELECEK
Fenerbahçe'nin yenilerinden Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla çıktığı ikinci maçında ağları havalandırırken, "Gollerimin devamı gelecek" iddiasında bulundu. Fenerbahçe'de 2 maçta 1 gol kaydeden Serdar Aziz, Galatasaray'da 51 maçta 5, Bursaspor'da ise 172 karşılaşmada 11 gol atmıştı.

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Fenerbahçe'de kalemi kırılan isimler belli oldu!

KALEDE PANİK
Affedildikten sonra teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla 1 numarayı teslim ettiği Volkan Demirel yediği goller sebebiyle tepki çekiyor. Bu sezon 14 maçta 17 defa topu ağlardan çıkaran 37 yaşındaki kaleci sadece Göztepe karşılaşmasında kalesini gole kapatabildi. Volkan gönderilecekler listesine 7. isim olarak eklenebilir...

Fenerbahçe'de kalemi kırılan isimler belli oldu!

KALEMLERİ KIRILDI
Yeni transferlerin katkısı kenidini iyiden iyiye belli ederken Yanal ve yönetim arasındaki görüşme sonrası üzeri çizilen isimler de belli oldu. O isimler şöyle;

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