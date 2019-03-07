Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı! - Fotomaç
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Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı!
Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertli yönetim iki yıldızın menajerini sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a davet etti.
7 Mart 2019 Perşembe 07:44
Güncelleme: 07.03.2019 07:44
Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe, işe iç transferden başlayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok futbolcusuyla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertliler, ilk olarak bu isimlerle görüşmeler yapacak.
Uzun süredir Skrtel'in menajeriyle temas halinde olan sarı-lacivertliler, bu kez Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado için masaya oturacak.
Bu iki oyuncunun menajerlerini İstanbul'a davet eden Fenerbahçe, bu hafta içinde kritik görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmeleri yapacak olan sportif direktör Damien Comolli, Skrtel'de olduğu gibi Soldado ve Valbuena'ya da şartları olacak.