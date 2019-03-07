Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı! - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı!

Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı!

Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertli yönetim iki yıldızın menajerini sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a davet etti.
7 Mart 2019 Perşembe 07:44 Güncelleme: 07.03.2019 07:44
Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı!

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe, işe iç transferden başlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı!

Birçok futbolcusuyla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertliler, ilk olarak bu isimlerle görüşmeler yapacak.

Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı!

Uzun süredir Skrtel'in menajeriyle temas halinde olan sarı-lacivertliler, bu kez Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado için masaya oturacak.

Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı!

Bu iki oyuncunun menajerlerini İstanbul'a davet eden Fenerbahçe, bu hafta içinde kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı!

Görüşmeleri yapacak olan sportif direktör Damien Comolli, Skrtel'de olduğu gibi Soldado ve Valbuena'ya da şartları olacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN