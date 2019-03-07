Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?

Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı. Hedefteki ilk isim ise Genk'in golcüsü Mbwana Samatta... Teknik direktör Ersun Yanal'ın devre arasında da istediği Tanzanyalı futbolcu için görüşmelere başlandı. Fenerbahçe, Genk ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan 26 yaşındaki Samatta için tüm şartları zorlamaya kararlı. Bu sezon Avrupa Ligi maçında Beşiktaş'a 2 gol atan Samatta, Belçika liginde ise 26 maçta 20 kez fileleri sarstı.



MBWANA SAMATTA KİMDİR?

1992 Tanzanya doğumlu santrafor, profesyonel olarak futbola Africa Lyon takımında başladı. 2010 yılında Simba daha sonra ise Mazemba takımının yolunu tuttu. Sergilediği futbolla hızlı bir yükseliş gösteren Samatta, scout ekiplerinin gözünden kaçmadı. 2016 yılında Belçika ekibi Genk 500 bin Euro bedelle 26 yaşındaki golcü ismi renklerine bağladı. Samatta'nın şu anki güncel piyasa değeri 9 milyon Euro...