Hagi'nin menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım... - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Hagi'nin menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

Galatasaray'ın efsane yıldızı Gheorghe Hagi'nin sarı kırmızılı ekipte oynadığı zaman menajerliğini yapan Ioan Becali'den çarpıcı bir itiraf geldi...
6 Mart 2019 Çarşamba 23:09
Hagi'nin menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

Bir dönem Galatasaray'da elde ettiği başarılarla, oynadığı futbolla ve attığı muazzam gollerle sarı kırmızılı ekibin tarihine geçen Rumen efsanesi Gheorghe Hagi ile ilgili yıllar sonra bir itiraf geldi.

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Hagi'nin menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

Hagi'nin Galatasaray'da oynadığı dönemde menajerliğini yapan Ioan Becali, Fenerbahçe ile ilgili o süre zarfında yaşanan çarpıcı bir iddia gündeme getirdi.

Hagi'nin menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

HAGI'Yi FENERBAHÇE'YE TEKLİF ETMİŞ!

Romanya'da bir televizyon programına konuşan Becali, Galatasaray'ın Hagi'nin maaşını ödemede sürekli olarak geciktiği ve bu sürecin çok uzaması sonrası sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Hagi'nin menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

Hal böyle olunca farklı takım arayışına başladığını belirten menajer, Hagi'yi Fenerbahçe'ye önerdiğini itiraf etti.

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Hagi'nin menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

"BU TRANSFER İÇ SAVAŞ ÇIKARIR"

Becali ayrıca, sarı kırmızılı ekipten yılda 4-5 milyon euro kazanan Hagi'nin parasının ödenmemesinin ardından Fenerbahçe'yle iletişime geçerek yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

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