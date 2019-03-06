Cimbom deplasmanda Donk'u arıyor
Galatasaray, Hollandalı oyuncusu Ryan Donk'un oynamadığı deplasman mücadelelerinde glaip gelmekte güçlük çekiyor.
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