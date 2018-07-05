Fenerbahçede Jack Wilshere transferinde tek sorun - Galeri - Fotomaç
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferinde tek sorun

    Wilshere ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de imzaların önünde tek engel bulunuyor
    5 Temmuz 2018 Perşembe, 12:43:18 Güncelleme: 12:47:49
    Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferinde tek sorun
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    Fenerbahçede Jack Wilshere transferinde tek sorun

    Dış transferdeki ilk büyük bombasını Jack Wilshere ile patlamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya 5 yıllık mukavele karşılığında sezon başına 3 milyon 250 bin Euro önerdi.

    Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferinde tek sorun
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    Fenerbahçede Jack Wilshere transferinde tek sorun

    Taraflar garanti ücret konusunda anlaşırken, tek sorunun imza parasında yaşandığı öğrenildi.

    Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferinde tek sorun
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    Fenerbahçede Jack Wilshere transferinde tek sorun

    Arsenal'le olan sözleşmesini yenilemeyen İngiliz orta sahanın sözleşme imzalamak için ekstradan 4 milyon Euro istediği, yönetimin ise bu rakamı 1.5-2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalıştığı öğrenildi.

    Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferinde tek sorun
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    Fenerbahçede Jack Wilshere transferinde tek sorun

    Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, yıldız oyuncuya West Ham'ın da kanca attığı bildirildi.

    Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferinde tek sorun
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    Fenerbahçede Jack Wilshere transferinde tek sorun

    İngiliz basını, West Ham United'ın menajeri Pellegrini'nin, Wilshere ile görüştüğünü duyurdu.

    Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferinde tek sorun
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    Fenerbahçede Jack Wilshere transferinde tek sorun

    KALEYE SIMON MIGNOLET İDDİASI

    Kaleci arayan F.Bahçe listesine Liverpool'un file bekçisi Simon Mignolet'i aldı.

    Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferinde tek sorun
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    Fenerbahçede Jack Wilshere transferinde tek sorun

    Sportif direktör Comolli'nin, Mignolet için girişimlerde bulunduğu, İngiliz kulübünün yeni bir kaleci transfer etmek istemesi nedeniyle Belçikalı eldivenin de Kanarya'ya sıcak baktığı belirtildi.

    (Sabah)

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