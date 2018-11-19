Fenerbahçede iki flaş ayrılık! İşte sebebi - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte sebebi
Sarı-Lacivertlilerde yıllardır forma giyen ve istikrarlarıyla ön plana çıkan iki yıldız isimle sezon sonu yolların ayrılmasına karar verildi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 10:25:19
Güncelleme: 11:07:26
Martin Skrtel ile Roman Neustadter son yıllarda Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinin başında geliyor.
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Savunmanın merkezinde oynayan ikili saha içi ve dışında çok iyi anlaşmalarının karşılığını performanslarıyla alıyor.
Takımın en başarılı ve en kötü olduğu dönemlerde hiçbir teknik adam mecbur kalmadıkça bu ikiliyi bozmadı.
Ancak takımın en istikrarlı isimleri olarak ön plana çıkan ikilinin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.
Bunun en önemli sebebi ise sözleşmelerinin bitmesi ve yönetimin takımı gençleştirme operasyonu ile birlikte maaş skalasında indirime gitmek istemesi...