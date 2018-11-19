Fenerbahçede iki flaş ayrılık! İşte sebebi - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte sebebi

    Sarı-Lacivertlilerde yıllardır forma giyen ve istikrarlarıyla ön plana çıkan iki yıldız isimle sezon sonu yolların ayrılmasına karar verildi.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 10:25:19 Güncelleme: 11:07:26
    Fenerbahçede iki flaş ayrılık! İşte sebebi

    Martin Skrtel ile Roman Neustadter son yıllarda Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinin başında geliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede iki flaş ayrılık! İşte sebebi

    Savunmanın merkezinde oynayan ikili saha içi ve dışında çok iyi anlaşmalarının karşılığını performanslarıyla alıyor.

    Fenerbahçede iki flaş ayrılık! İşte sebebi

    Takımın en başarılı ve en kötü olduğu dönemlerde hiçbir teknik adam mecbur kalmadıkça bu ikiliyi bozmadı.

    Fenerbahçede iki flaş ayrılık! İşte sebebi

    Ancak takımın en istikrarlı isimleri olarak ön plana çıkan ikilinin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

    Fenerbahçede iki flaş ayrılık! İşte sebebi

    Bunun en önemli sebebi ise sözleşmelerinin bitmesi ve yönetimin takımı gençleştirme operasyonu ile birlikte maaş skalasında indirime gitmek istemesi...

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