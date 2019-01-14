Fenerbahçede icraat zamanı!

Alberth Elis, Obi Mikel, Moses ve Adrien Silva'ya teklif yapan Fenerbahçe yönetimi; Serdar Aziz ile Tolgay için pazarlıkları sürdürüyor. Paketten sürpriz isimler de çıkabilir.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 00:19:21
Güncelleme: 07:55:34
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Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattıktan sonra suskunluğa bürünen Fenerbahçe, bombaları bu hafta patlatmaya hazırlanıyor.
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Yönetimin, taraftarın merakla beklediği iki yıldızın transferini bu hafta içinde açıklayacağı ifade edildi.
Orta saha ve kanatlara öncelik veren sarılacivertli ekip şu ana kadar Alberth Elis (Houston / Kanat), Obi Mikel (Boşta / Orta saha), Adrien Silva (Leicester / Orta saha) ve Victor Moses (Chelsea / kanat) gibi isimlerle temasta bulundu.
LİSTEDE KİMLER YOK Kİ... Dimitrios Pelkas (PAOK / Orta saha), Dieumerci Ndongala (Genk / Kanat), Evgen Konoplyanka (Schalke / kanat) ve Pajtim Kasami (Sion / Orta saha) de adı geçen oyuncular arasında...
Ayrıca Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz ile Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tolgay Arslan için pazarlıklar devam ediyor.