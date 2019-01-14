Fenerbahçede icraat zamanı! - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de icraat zamanı!

Alberth Elis, Obi Mikel, Moses ve Adrien Silva'ya teklif yapan Fenerbahçe yönetimi; Serdar Aziz ile Tolgay için pazarlıkları sürdürüyor. Paketten sürpriz isimler de çıkabilir.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 00:19:21 Güncelleme: 07:55:34
Fenerbahçede icraat zamanı!

Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattıktan sonra suskunluğa bürünen Fenerbahçe, bombaları bu hafta patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçede icraat zamanı!

Yönetimin, taraftarın merakla beklediği iki yıldızın transferini bu hafta içinde açıklayacağı ifade edildi.

Fenerbahçede icraat zamanı!

Orta saha ve kanatlara öncelik veren sarılacivertli ekip şu ana kadar Alberth Elis (Houston / Kanat), Obi Mikel (Boşta / Orta saha), Adrien Silva (Leicester / Orta saha) ve Victor Moses (Chelsea / kanat) gibi isimlerle temasta bulundu.

Fenerbahçede icraat zamanı!

LİSTEDE KİMLER YOK Kİ...
Dimitrios Pelkas (PAOK / Orta saha), Dieumerci Ndongala (Genk / Kanat), Evgen Konoplyanka (Schalke / kanat) ve Pajtim Kasami (Sion / Orta saha) de adı geçen oyuncular arasında...

Fenerbahçede icraat zamanı!

Ayrıca Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz ile Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tolgay Arslan için pazarlıklar devam ediyor.

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