Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte antrenmandan kareler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte antrenmandan kareler...

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte antrenmandan kareler...

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasına karar verilmesinin ardından çalışmalarına hız veren kulüplerden Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam etti. İşte bugün gerçekleştirilen idmandan kareler...

31 Mayıs 2020 Pazar 16:05
Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte antrenmandan kareler...

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte antrenmandan kareler...

Sarı-lacivertli yöneticiler gerçekleştirilen antrenmanı birlikte izledi.

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte antrenmandan kareler...

Saat 10.30'da core çalışmasıyla başlayan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte antrenmandan kareler...

İşte gerçekleştirilen idmandan kareler...

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte antrenmandan kareler...
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