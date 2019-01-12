Fenerbahçede gündeme gelen son isim Kayserispordan Deniz Türüç - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Kayserispor'dan Deniz Türüç
Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kayserisporlu Deniz Türüç, sarı lacivertli ekibe olası transferi hakkında konuştu. Türüç, Ersun Yanal'ın kendisini Trabzonspor'a da istediğini belirtti.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 00:20:11
Güncelleme: 07:53:37
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları ile tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim ise Deniz Türüç.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal'ın beğendiği yerli oyuncular arasında yer alan Kayserisporlu futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde transfere olumlu bakacağı mesajını verdi.
Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili şu cümleleri kullandı.
"Ersun Yanal ile tanışıyoruz. Zamanında beni Trabzonspor'a istediğini biliyorum."
Çok iyi bir hoca duyduğum kadarıyla. Kendisi ile çalışamadım tabi. Fenerbahçe'de çok arkadaşımız var."