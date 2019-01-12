Fenerbahçede gündeme gelen son isim Kayserispordan Deniz Türüç - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Kayserispor'dan Deniz Türüç

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kayserisporlu Deniz Türüç, sarı lacivertli ekibe olası transferi hakkında konuştu. Türüç, Ersun Yanal'ın kendisini Trabzonspor'a da istediğini belirtti.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 00:20:11 Güncelleme: 07:53:37
Fenerbahçede gündeme gelen son isim Kayserispordan Deniz Türüç

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları ile tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim ise Deniz Türüç.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede gündeme gelen son isim Kayserispordan Deniz Türüç

Ersun Yanal'ın beğendiği yerli oyuncular arasında yer alan Kayserisporlu futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde transfere olumlu bakacağı mesajını verdi.

Fenerbahçede gündeme gelen son isim Kayserispordan Deniz Türüç

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili şu cümleleri kullandı.

Fenerbahçede gündeme gelen son isim Kayserispordan Deniz Türüç

"Ersun Yanal ile tanışıyoruz. Zamanında beni Trabzonspor'a istediğini biliyorum."

Fenerbahçede gündeme gelen son isim Kayserispordan Deniz Türüç

Çok iyi bir hoca duyduğum kadarıyla. Kendisi ile çalışamadım tabi. Fenerbahçe'de çok arkadaşımız var."

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