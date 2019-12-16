Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...

Ara transfer sezonu öncesinde transfer için dev savaş başlıyor... Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız isim için resmi teklif yapıldı. Sezon başında yaşanan Muriqi - Galatasaray gerginliğinde kazanan Fenerbahçe olmuştu. Bu kez ortalık iyice karışacak! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yeniden kıyasıya rekabete girdiği dev transfer operasyonu ve ayrıntıları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

16 Aralık 2019 Pazartesi 16:14 Güncelleme: 16.12.2019 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





