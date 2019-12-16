Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...

Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...

Ara transfer sezonu öncesinde transfer için dev savaş başlıyor... Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız isim için resmi teklif yapıldı. Sezon başında yaşanan Muriqi - Galatasaray gerginliğinde kazanan Fenerbahçe olmuştu. Bu kez ortalık iyice karışacak! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yeniden kıyasıya rekabete girdiği dev transfer operasyonu ve ayrıntıları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
16 Aralık 2019 Pazartesi 16:14 Güncelleme: 16.12.2019 16:24
Fenerbahçe'de Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...

Ocak ayında Fenerbahçe, dev bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor...

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Fenerbahçe'de Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...

Sportif Direktör Damien Comoli ve Ersun Yanal yönetiminde araştırmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı...

Fenerbahçe'de Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...

Kanarya, sezona Rodrigues, Max Kruse, Muriqi, Gustavo, Emre Belözoğlu gibi yıldızlarla başlamıştı...

Fenerbahçe'de Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...

Buna karşın henüz sadece Muriqi'den istediğini alabilen Fenerbahçe, ara transferde dev bir isme imza attırmaya hazırlanıyor...

Fenerbahçe'de Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...

Kısa süre önce bu ismin adı Galatasaray ile anılmıştı...

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