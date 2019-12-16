HaberlerGaleriFenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...
Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...
Ara transfer sezonu öncesinde transfer için dev savaş başlıyor... Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız isim için resmi teklif yapıldı. Sezon başında yaşanan Muriqi - Galatasaray gerginliğinde kazanan Fenerbahçe olmuştu. Bu kez ortalık iyice karışacak! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yeniden kıyasıya rekabete girdiği dev transfer operasyonu ve ayrıntıları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
16 Aralık 2019 Pazartesi 16:14
Güncelleme: 16.12.2019 16:24
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ocak ayında Fenerbahçe, dev bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif Direktör Damien Comoli ve Ersun Yanal yönetiminde araştırmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı...
Kanarya, sezona Rodrigues, Max Kruse, Muriqi, Gustavo, Emre Belözoğlu gibi yıldızlarla başlamıştı...
Buna karşın henüz sadece Muriqi'den istediğini alabilen Fenerbahçe, ara transferde dev bir isme imza attırmaya hazırlanıyor...
Kısa süre önce bu ismin adı Galatasaray ile anılmıştı...