Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlayan sarı-lacivertlilerde taraftarların heyecanla beklediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:42
Güncelleme: 15.08.2019 07:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler yeni sezonda hem şampiyon olup 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şu ana kadar 9 takviye yapılırken; kiralık isimler de dahil tam 17 futbolcuyla yollar ayrıldı.
Geçen yıla göre kadrosunda radikal değişiklikler yapan sarı-lacivertlilerin amacı; stoper, orta saha ve forvet takviyelerinin ardından transferi noktalamak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı Aleksandar Kolarov, Luiz Gustavo, Nikola Kalinic, Simon Kjaer ve Daniel Sturridge gibi isimlerle anılıyor.