Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlayan sarı-lacivertlilerde taraftarların heyecanla beklediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:42 Güncelleme: 15.08.2019 07:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





