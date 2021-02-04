Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam ederken, önemli bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın yıldız ismi, İstanbul'dan ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın üst üste puan kayıpları yaşamasının ardından 3 puan farkla liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüp için devre arası transfer dönemi yazın olduğu gibi hareketli geçti.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin Real Madrid, Arsenal gibi dev takımlarda forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil'e 3,5 yıllık imza attırması, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Macaristan'ın genç yeteneği Attila Szalai'yi renklerine katarak savunmasını iyice güçlendiren Kanarya, sağ kanat için QPR'den Bright Osayi Samuel'i transfer etti.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Son olarak Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı.

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