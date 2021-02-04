Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam ederken, önemli bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın yıldız ismi, İstanbul'dan ayrıldı. İşte detaylar... Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın üst üste puan kayıpları yaşamasının ardından 3 puan farkla liderlik koltuğunu ele geçirdi. Sarı-lacivertli kulüp için devre arası transfer dönemi yazın olduğu gibi hareketli geçti. Fenerbahçe'nin Real Madrid, Arsenal gibi dev takımlarda forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil'e 3,5 yıllık imza attırması, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Macaristan'ın genç yeteneği Attila Szalai'yi renklerine katarak savunmasını iyice güçlendiren Kanarya, sağ kanat için QPR'den Bright Osayi Samuel'i transfer etti. Son olarak Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı. Roma'dan büyük umutlarla alınan ve Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan Diego Perotti, Türkiye'den ayrıldı. Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan Arjantinli yıldız, tedavi olmak üzere İtalya'ya uçtu.