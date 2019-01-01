Fenerbahçede flaş gelişme! Mehmet Ekici... - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mehmet Ekici...

Sarı-Lacivertliler'de ligin ikinci yarısında bambaşka bir dönem yaşanacak...
1 Ocak 2019 Salı, 20:15:05 Güncelleme: 20:19:05
Fenerbahçede flaş gelişme! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısıyla birlikte bambaşka bir dönem başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede flaş gelişme! Mehmet Ekici...

Sezonun ilk yarısında tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, ligin 2. yarısı için takıma takviye yapmanın peşinde.

Fenerbahçede flaş gelişme! Mehmet Ekici...

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, forvet ve orta saha alınmak isteniyor.

Fenerbahçede flaş gelişme! Mehmet Ekici...

Ancak takviyeler yapılamazsa Mehmet Ekici yönetimin elini güçlendireceğe benziyor.

Fenerbahçede flaş gelişme! Mehmet Ekici...

SAKATLIKLAR GERİDE KALDI
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıkların pençesinden kurtulamayan Mehmet Ekici şu anda Sarı-Lacivertli takımdaki en formda dönemini yaşıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN