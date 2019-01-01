Fenerbahçede flaş gelişme! Mehmet Ekici... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mehmet Ekici...
Sarı-Lacivertliler'de ligin ikinci yarısında bambaşka bir dönem yaşanacak...
1 Ocak 2019 Salı, 20:15:05
Güncelleme: 20:19:05
Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısıyla birlikte bambaşka bir dönem başlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonun ilk yarısında tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, ligin 2. yarısı için takıma takviye yapmanın peşinde.
Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, forvet ve orta saha alınmak isteniyor.
Ancak takviyeler yapılamazsa Mehmet Ekici yönetimin elini güçlendireceğe benziyor.
SAKATLIKLAR GERİDE KALDI
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıkların pençesinden kurtulamayan Mehmet Ekici şu anda Sarı-Lacivertli takımdaki en formda dönemini yaşıyor.