Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım hazırlıklarını tamamlarken flaş bir Emre Belözoğlu gelişmesi yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı hazırlıklarından kareler...
20 Eylül 2019 Cuma 23:46 Güncelleme: 20.09.2019 23:46
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu...
Kanarya, Kadıköy Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü yenip, Galatasaray maçına moralli gitmek istiyor.
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu...
Alanyaspor maçının yaralarını sarmak isteyen Kanarya, taraftarlarına güzel bir galibiyet hediye etmek istiyor.
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu...
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu...
Üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi.
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