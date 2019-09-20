Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım hazırlıklarını tamamlarken flaş bir Emre Belözoğlu gelişmesi yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı hazırlıklarından kareler...
20 Eylül 2019 Cuma 23:46
Güncelleme: 20.09.2019 23:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanarya, Kadıköy Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü yenip, Galatasaray maçına moralli gitmek istiyor.
Alanyaspor maçının yaralarını sarmak isteyen Kanarya, taraftarlarına güzel bir galibiyet hediye etmek istiyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi.