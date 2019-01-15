Fenerbahçede fırtına öncesi sessizlik! İşte açıklanacak isimler - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'de fırtına öncesi sessizlik! İşte açıklanacak isimler

Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız' açıklamasından sonra, transfer piyasasına hızlı giriş yapması beklenen Fenerbahçe, yalnızca Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. Ali Koç'un yapacağı 'Camiaya sesleniş' programında bazı transferleri açıklaması bekleniyor. İşte açıklanması muhtemel o isimler...
15 Ocak 2019 Salı, 12:02:43 Güncelleme: 12:50:07
Fenerbahçede fırtına öncesi sessizlik! İşte açıklanacak isimler

Fenerbahçe'de bu hafta transfer anlamında sıcak saatler yaşanması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede fırtına öncesi sessizlik! İşte açıklanacak isimler

Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçede fırtına öncesi sessizlik! İşte açıklanacak isimler

Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız açıklamasından sonra, transfer piyasasına hızlı giriş yapması beklenen Fenerbahçe, yalnızca Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katabilmişti.

Fenerbahçede fırtına öncesi sessizlik! İşte açıklanacak isimler

Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde teklif yaptığı, Ali Koç'un 'camiaya sesleniş' programında açıklaması beklenen ve sarı-lacivertlilerin teklifini reddeden isimler şu şekilde

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER RAPORU
İŞTE FENERBAHÇENİN TRANSFER RAPORU

FELLAINI

Savunma bölgesi için Sadık Çiftpınar'ı transfer eden Fenerbahçe'nin, Belçikalı orta saha Marouane Fellaini için girişimde bulunduğu iddia edildi.

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