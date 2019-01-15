Fenerbahçede fırtına öncesi sessizlik! İşte açıklanacak isimler

Fenerbahçe'de fırtına öncesi sessizlik! İşte açıklanacak isimler
Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız' açıklamasından sonra, transfer piyasasına hızlı giriş yapması beklenen Fenerbahçe, yalnızca Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. Ali Koç'un yapacağı 'Camiaya sesleniş' programında bazı transferleri açıklaması bekleniyor. İşte açıklanması muhtemel o isimler...
15 Ocak 2019 Salı, 12:02:43
Güncelleme: 12:50:07
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Fenerbahçe'de bu hafta transfer anlamında sıcak saatler yaşanması bekleniyor.
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Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız açıklamasından sonra, transfer piyasasına hızlı giriş yapması beklenen Fenerbahçe, yalnızca Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katabilmişti.
Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde teklif yaptığı, Ali Koç'un 'camiaya sesleniş' programında açıklaması beklenen ve sarı-lacivertlilerin teklifini reddeden isimler şu şekilde
İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER RAPORU
FELLAINI
Savunma bölgesi için Sadık Çiftpınar'ı transfer eden Fenerbahçe'nin, Belçikalı orta saha Marouane Fellaini için girişimde bulunduğu iddia edildi.