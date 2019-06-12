Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli isyanı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken istenmeyen olayların yaşandığı öğrenildi. Transferde Comolli'nin istediği oyunculara yönelme olunca Ersun Yanal isyan etti. 2 kez istifanın eşiğinden dönen Yanal'ın karşı çıktığı transferler de ortaya çıktı. Yanal konuyla ilgili açıklama yaptı...
12 Haziran 2019 Çarşamba 08:57
Güncelleme: 12.06.2019 08:57
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Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Sarı-Lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ederken, durumun toz-pembe olmadığı ortaya çıktı!
Teknik direktör Ersun Yanal'ın transferde Comolli ve yönetimin belirlediği isimler üzerinde durulmasına karşı çıktığı ve kendi istediği futbolculara yönelinmesini istediği öğrenildi.
2 KEZ İSTİFANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
Ersun Yanal'ın istenilen transfer politikasına karşı çıktığı ve 2 kez istifanın eşiğine geldiği ve son anda olayın tatlıya bağlandığı da ifade ediliyor.