Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli isyanı! - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli isyanı!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli isyanı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken istenmeyen olayların yaşandığı öğrenildi. Transferde Comolli'nin istediği oyunculara yönelme olunca Ersun Yanal isyan etti. 2 kez istifanın eşiğinden dönen Yanal'ın karşı çıktığı transferler de ortaya çıktı. Yanal konuyla ilgili açıklama yaptı...
12 Haziran 2019 Çarşamba 08:57 Güncelleme: 12.06.2019 08:57
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli isyanı!

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli isyanı!

Sarı-Lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ederken, durumun toz-pembe olmadığı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli isyanı!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transferde Comolli ve yönetimin belirlediği isimler üzerinde durulmasına karşı çıktığı ve kendi istediği futbolculara yönelinmesini istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli isyanı!

2 KEZ İSTİFANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Ersun Yanal'ın istenilen transfer politikasına karşı çıktığı ve 2 kez istifanın eşiğine geldiği ve son anda olayın tatlıya bağlandığı da ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli isyanı!

Somut örneklerden biri de Fejsa'da yaşandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN