Comolli önderliğinde özellikle altyapı oyuncularının büyük bir kısmıyla profesyonel sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, transferde de Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi geleceğe yönelik isimleri kadrosuna kattı.