Takımı gençleştirme politikası kapsamında genç oyuncu transferlerine önemli paralar ödeyen Fenerbahçe, bu isimlerden yararlanamadı. Damien Comolli'nin özel olarak görevlendirildiği proje kapsamında sarı lacivertli kulüp 16 isme imza attırmıştı.
18 Şubat 2019 Pazartesi 14:17
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Sezona başkan ve yönetim değişikliğiyle giren Fenerbahçe, transferde takımın yaş ortalamasını düşürmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
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Genç oyunculara yöneleceklerini sık sık ifade eden yeni başkan Ali Koç, bu doğrultuda futbolun başına Fransız spor adamı Damien Comolli'yi getirdi.
Comolli önderliğinde özellikle altyapı oyuncularının büyük bir kısmıyla profesyonel sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, transferde de Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi geleceğe yönelik isimleri kadrosuna kattı.
Berke, Ferdi ve Barış'a önemli paralar ödendi Fenerbahçe, takımı gençleştirme politikası kapsamında genç oyuncu transferlerine önemli paralar ödedi.
Altınordu'dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ve kanatlarda görev yapan 21 yaşındaki Barış Alıcı ile NEC Nijmegen'den 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu kadroya dahil edildi.