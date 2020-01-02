GALERİ
Fenerbahçe'de dev operasyon! 7 yolcu birden...
Fenerbahçe devre arasında takviye yapabilmek için birçok isim ile yollarını ayırmak zorunda kalacak. Sarı-lacivertliler, ilk olarak 59.6 milyon euro olan yıllık maaş bütçesini düşürmeye çalışacak. En az 7 oyuncuya veda etmeye hazırlanan Sarı Kanaryalar, tam 26 milyon euro gelir sağlayacak.
2 Ocak 2020 Perşembe 07:38 Güncelleme: 02.01.2020 07:38
GALERİ DEVAM EDİYOR
Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Jailson ile Zajc'ı satmayı planlayan sarı-lacivertliler; Mehmet Ekici, Adil Rami, Victor Moses, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile yollarını kesinlikle ayıracak. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 7 futbolcuya veda etmeye hazır...
DİĞER GALERİLER