Fenerbahçe'de dev operasyon! 7 yolcu birden... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de dev operasyon! 7 yolcu birden...

Fenerbahçe devre arasında takviye yapabilmek için birçok isim ile yollarını ayırmak zorunda kalacak. Sarı-lacivertliler, ilk olarak 59.6 milyon euro olan yıllık maaş bütçesini düşürmeye çalışacak. En az 7 oyuncuya veda etmeye hazırlanan Sarı Kanaryalar, tam 26 milyon euro gelir sağlayacak.
2 Ocak 2020 Perşembe 07:38 Güncelleme: 02.01.2020 07:38
Fenerbahçe'de dev operasyon! 7 yolcu birden...

Devre arası transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri kadrosuna katmak için zorunlu bir operasyon gerçekleştirecek. Teknik direktör Ersun Yanal, birçok bölgeye takviye yapılmasını isterken, yönetim ise öncelikle olarak bütçeyi ayarlamaya çalışacak.

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Fenerbahçe'de dev operasyon! 7 yolcu birden...

Kulüp Lisans Talimatı gereği sarı- lacivertlilerin 206 milyon TL olarak harcama limiti 224 milyona (34 milyon euro) yükseldi. Ancak Kanarya, 31 Ekim 2019'da KAP'a yaptığı bildirimde futbolcuların yıllık maaş bütçesinin 59.6 milyon euro olarak açıklamıştı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 7 yolcu birden...

Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Jailson ile Zajc'ı satmayı planlayan sarı-lacivertliler; Mehmet Ekici, Adil Rami, Victor Moses, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile yollarını kesinlikle ayıracak. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 7 futbolcuya veda etmeye hazır...

Fenerbahçe'de dev operasyon! 7 yolcu birden...

Bonservis bedelleri ve yıllık maaşlarıyla birlikte bu oyunculardan en az 26 milyon euro'luk gelir bekleyen Fenerbahçe, harcama limitindeki yüzde 30'luk sapma maddesiyle de rahat bir nefes alacak.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 7 yolcu birden...

BONSERVİSLERDEN 13 MİLYON EURO

F.Bahçe, birçok kulübün transfer gündeminde olan Jailson, Zajc ve Mehmet Ekici'nin bonservislerinden en az 13 milyon euro bekliyor. Jailson'u 7, Zajc'ı 5, Mehmet'i de 1 milyon bedelle satmayı planlayan Kanarya, bu üçlüden önemli bir gelir hedefliyor.

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