Fenerbahçe'de defansa asker!

İki yayın organı, 1.88 boyundaki savunmacı için sarı-lacivertli ekibin yanı sıra Portekiz'den Sporting Lizbon ve Benfica ile İspanyol kulübü Celta Vigo'nun da devrede olduğunu belirtirken, Sporting için, "Geçtiğimiz sezon yaşanan tesis baskını ve taraftarların futbolcuları dövmesi nedeniyle bu transferde fazla şansı yok" yorumunu yaptı.