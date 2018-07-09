Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Jack Wilshere itirafı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İngiliz yıldız Wilshere hakkında konuştu
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:25:09
Güncelleme: 10:30:16
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Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Jack Wilshere itirafı
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İstanbul'a gelip tesisleri gezen ve ev bakan bile bakan Jack Wilshere'ın son anda West Ham ile anlaşmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Jack Wilshere itirafı
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Futbolun patronu Damien Comolli ise yaptığı açıklamalarla Sarı-Lacivertliler'e umut saçtı.
Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Jack Wilshere itirafı
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Hürriyet'in haberine göre 26 yaşındaki İngiliz yıldızın transferi için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Comolli, "Wilshere, çok istemesine rağmen ailesiyle ilgili engele takıldı. Yoksa kendisinin bizimle çalışmaktan yana en küçük bir olumsuz düşüncesi yoktu. Şimdi biz tıpkı onun gibi, dünya kulüpleri düzeyinde yetenek ve tecrübeye sahip oyuncuları kulübe kazandırmayı istiyoruz. Aynı ayarda alternatif isimlerle görüşüyoruz. Taraftarlarımız en iyi ve en yararlı futbolcuyu kadromuza katacağımızdan emin olsun."
Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Jack Wilshere itirafı
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West Ham Teknik Direktörü Pellegrini transfer konusunda açıklamalarda bulundu ve yakın zamanda takıma yeni katılacak isimler olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Jack Wilshere itirafı
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Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki hafta veya en geç Temmuz sonu West Ham taraftarlarına iyi haberler vermeyi umuyoruz. Güçlü bir ekip oluşturmak ve ihtiyacımız olan oyuncuları bulmak için çalışıyoruz. Muhtemelen çok yakında takımda yeni yüzler göreceksiniz."