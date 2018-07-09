Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Jack Wilshere itirafı

Hürriyet'in haberine göre 26 yaşındaki İngiliz yıldızın transferi için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Comolli, "Wilshere, çok istemesine rağmen ailesiyle ilgili engele takıldı. Yoksa kendisinin bizimle çalışmaktan yana en küçük bir olumsuz düşüncesi yoktu. Şimdi biz tıpkı onun gibi, dünya kulüpleri düzeyinde yetenek ve tecrübeye sahip oyuncuları kulübe kazandırmayı istiyoruz. Aynı ayarda alternatif isimlerle görüşüyoruz. Taraftarlarımız en iyi ve en yararlı futbolcuyu kadromuza katacağımızdan emin olsun."