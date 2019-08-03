Fenerbahçe'de çılgın Vedat Muriç planı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi en büyük transferini forvet hattında yaptı. Vedat Muriç'i kadrosuna katan Kanarya'nın Vedat Muriç ile ilgili çılgın bir planı ortaya çıktı. İşte detaylar...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12
Güncelleme: 03.08.2019 10:12
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Fenerbahçe'de şimdiden beklentileri karşılayan Vedat Muriç, performansı, gelişimi ve olgunluğuyla gelecek için umut verdi.
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Golcü futbolcunun bu şekilde devam etmesi durumunda bir-iki sezon içinde tekliflerin gelmesinin sürpriz olmayacağı belirtildi.
İlk etapta ikinci forvet olarak alınmasına karşın kısa sürede yakaladığı çıkışla dikkat çeken Kosovalı yıldız, her anlamda alkış topluyor.
"25 yaşında olmasına rağmen 35 yaşındaki oyuncu olgunluğu var" yorumu yapılan Muriç'in 1-2 sezon içerisinde çılgın bir takama takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç beklentileri fazlasıyla karşıladı.