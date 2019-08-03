Fenerbahçe'de çılgın Vedat Muriç planı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi en büyük transferini forvet hattında yaptı. Vedat Muriç'i kadrosuna katan Kanarya'nın Vedat Muriç ile ilgili çılgın bir planı ortaya çıktı. İşte detaylar...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12 Güncelleme: 03.08.2019 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





