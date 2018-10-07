Fenerbahçede Benzia tepkisi: Sinsilik - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"

    Fenerbahçe'de Başakşehir maçında da yedek kalan Benzia için tepkiler sürüyor
    7 Ekim 2018 Pazar, 18:55:26 Güncelleme: 18:56:18
    Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"
    • 1
    • 12
    Fenerbahçede Benzia tepkisi: Sinsilik

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun Başakşehir karşısında Benzia'ya 11'de şans vermemesi, sosyal medyada büyük tepki gördü! İşte Fenerbahçe taraftarının Benzia için Cocu'ya tepkileri...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"
    • 2
    • 12
    Fenerbahçede Benzia tepkisi: Sinsilik
    Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"
    • 3
    • 12
    Fenerbahçede Benzia tepkisi: Sinsilik
    Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"
    • 4
    • 12
    Fenerbahçede Benzia tepkisi: Sinsilik
    Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"
    • 5
    • 12
    Fenerbahçede Benzia tepkisi: Sinsilik
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN