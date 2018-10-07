Fenerbahçede Benzia tepkisi: Sinsilik - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"
Fenerbahçe'de Başakşehir maçında da yedek kalan Benzia için tepkiler sürüyor
7 Ekim 2018 Pazar, 18:55:26
Güncelleme: 18:56:18
Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun Başakşehir karşısında Benzia'ya 11'de şans vermemesi, sosyal medyada büyük tepki gördü! İşte Fenerbahçe taraftarının Benzia için Cocu'ya tepkileri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"
Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"
Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"
Fenerbahçe'de Benzia tepkisi: "Sinsilik"