Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim...

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim...

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda kararlar alınmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tam 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte Fenerbahçe'de üzeri çizilen futbolcular...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 06:46
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de işler planlandığı gibi gitmemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim...

Son maçlarda yaşanan kritik puan kayıplarının ardından sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim...

Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yöneticiler birçok yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim...

Gelecek sezon ekonomik anlamda da rahatlamak isteyen Fenerbahçe'de en az 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o isimler...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA