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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim...

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda kararlar alınmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tam 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte Fenerbahçe'de üzeri çizilen futbolcular...

11 Mayıs 2020 Pazartesi 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





