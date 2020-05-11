Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim...

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda kararlar alınmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tam 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte Fenerbahçe'de üzeri çizilen futbolcular...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 06:46
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de işler planlandığı gibi gitmemişti.
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Son maçlarda yaşanan kritik puan kayıplarının ardından sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başladı.
Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yöneticiler birçok yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Gelecek sezon ekonomik anlamda da rahatlamak isteyen Fenerbahçe'de en az 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o isimler...