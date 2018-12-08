Fenerbahçede Ali Koçtan flaş güvenlik tedbiri! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Ali Koç'tan flaş güvenlik tedbiri!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yakın geçmişte yaşanan problemleri göz önünde bulundurarak güvenlik konusuna 'parmak' bastı ve onun talimatıyla kulüp binası olağanüstü güvenlik önlemleriyle donatıldı.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 12:36:36
Güncelleme: 12:52:23
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bilgi sızdırma sorununa 'parmak' bastı.
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Sarı-Lacivertli kulüpte artık Başkan Koç'un talimatı doğrultusunda sıkı ve kesin kurallar uygulanacak.
Akşam'ın haberine göre, Başkan Ali Koç'un kararıyla kulüp binası olağanüstü güvenlik önlemleriyle donatıldı.
Departmanlar arasında parmak izi okuyan turnikeler konuldu. Artık o departmanda çalışmayanlar ve yetkisi olmayanlar diğer bölüme giremeyecek.
Başkan, yöneticilerine de kendi kullandığı yüksek güvenlikli cep telefonunu tavsiye etti.