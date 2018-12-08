Fenerbahçede Ali Koçtan flaş güvenlik tedbiri! - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Ali Koç'tan flaş güvenlik tedbiri!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yakın geçmişte yaşanan problemleri göz önünde bulundurarak güvenlik konusuna 'parmak' bastı ve onun talimatıyla kulüp binası olağanüstü güvenlik önlemleriyle donatıldı.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 12:36:36 Güncelleme: 12:52:23
Fenerbahçede Ali Koçtan flaş güvenlik tedbiri!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bilgi sızdırma sorununa 'parmak' bastı.

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Fenerbahçede Ali Koçtan flaş güvenlik tedbiri!

Sarı-Lacivertli kulüpte artık Başkan Koç'un talimatı doğrultusunda sıkı ve kesin kurallar uygulanacak.

Fenerbahçede Ali Koçtan flaş güvenlik tedbiri!

Akşam'ın haberine göre, Başkan Ali Koç'un kararıyla kulüp binası olağanüstü güvenlik önlemleriyle donatıldı.

Fenerbahçede Ali Koçtan flaş güvenlik tedbiri!

Departmanlar arasında parmak izi okuyan turnikeler konuldu. Artık o departmanda çalışmayanlar ve yetkisi olmayanlar diğer bölüme giremeyecek.

Fenerbahçede Ali Koçtan flaş güvenlik tedbiri!

Başkan, yöneticilerine de kendi kullandığı yüksek güvenlikli cep telefonunu tavsiye etti.

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